Montée du Wintersberg Niederbronn-les-Bains

Montée du Wintersberg

Rue du Stade Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-02 10:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

32ème édition. Avis aux sportifs ! Sur inscription.

Détails des courses sur le site des Vosgirunners. 32ème édition.

Rue du Stade Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 49 31 28

English :

32nd edition. Sports enthusiasts take note! Registration required.

German :

32. Ausgabe. Sportler aufgepasst! Auf Anmeldung.

Italiano :

32a edizione. Gli appassionati di sport prendano nota! È richiesta la registrazione.

Espanol :

32ª edición. Entusiastas del deporte, ¡tomen nota! Inscripción obligatoria.

