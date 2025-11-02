Montée du Wintersberg Niederbronn-les-Bains
Montée du Wintersberg Niederbronn-les-Bains dimanche 2 novembre 2025.
Montée du Wintersberg
Rue du Stade Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-02 10:00:00
32ème édition. Avis aux sportifs ! Sur inscription.
Rue du Stade Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 49 31 28
English :
32nd edition. Sports enthusiasts take note! Registration required.
German :
32. Ausgabe. Sportler aufgepasst! Auf Anmeldung.
Italiano :
32a edizione. Gli appassionati di sport prendano nota! È richiesta la registrazione.
Espanol :
32ª edición. Entusiastas del deporte, ¡tomen nota! Inscripción obligatoria.
