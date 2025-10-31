Montée en lumière vers le Château du Haut-Barr Saverne

Montée en lumière vers le Château du Haut-Barr

La Garenne Saverne Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31 23:00:00

2025-10-31

Montée en lumière vers le Château du Haut-Barr.

Rdv au parking de l’hôtel La Garenne.

Buvette et petite restauration vous attendront à l’arrivée au château avec soupe au potiron, knacks, vin chaud, café et pâtisseries. .

La Garenne Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 24 19 17 castrum.borra@gmail.com

