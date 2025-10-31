Montée en lumière vers le Château du Haut-Barr Saverne
Montée en lumière vers le Château du Haut-Barr
La Garenne Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-10-31 18:30:00
Début : Vendredi 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31 23:00:00
2025-10-31
Montée en lumière vers le Château du Haut-Barr.
Rdv au parking de l’hôtel La Garenne.
Buvette et petite restauration vous attendront à l’arrivée au château avec soupe au potiron, knacks, vin chaud, café et pâtisseries. .
La Garenne Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 32 24 19 17 castrum.borra@gmail.com
