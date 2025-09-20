MONTÉE GOURMANDE DU COL DE FESTES À VÉLO Festes-et-Saint-André

MONTÉE GOURMANDE DU COL DE FESTES À VÉLO Festes-et-Saint-André samedi 20 septembre 2025.

MONTÉE GOURMANDE DU COL DE FESTES À VÉLO

Festes-et-Saint-André Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Montée gourmande du col de Festes à vélo pour les grands et les petits !

Plusieurs étapes dégustation de produits locaux tout au long du parcours pour vous aider à pédaler.

Rendez-vous place de la Corneilla à 13h30 pour retirer les pass, départ de l’ascension à 14h. La route sera fermée à la circulation automobile (8 km).

Récompenses pour le cycliste le plus jeune, le plus âgé mais aussi le plus beau déguisement et le plus beau vélo !

Inscription avant le 16 septembre

.

Festes-et-Saint-André 11300 Aude Occitanie +33 6 71 67 86 18 gugassi@hotmail.com

English :

Gourmet bike ride up the Col de Festes for young and old!

Several tasting stops along the way to help you pedal.

Meet at Place de la Corneilla at 1:30 p.m. to collect your pass, and start the climb at 2 p.m. The road will be closed to traffic (8 km).

Prizes for the youngest and oldest cyclists, as well as for the best disguise and most beautiful bike!

Registration before September 16

German :

Feinschmeckeraufstieg zum Col de Festes mit dem Fahrrad für Groß und Klein!

Mehrere Etappen mit Kostproben lokaler Produkte auf der ganzen Strecke helfen Ihnen beim Radeln.

Treffpunkt Place de la Corneilla um 13:30 Uhr, um die Pässe abzuholen, Start des Aufstiegs um 14 Uhr. Die Strecke wird für den Autoverkehr gesperrt (8 km).

Preise für den jüngsten und den ältesten Radfahrer, aber auch für die schönste Verkleidung und das schönste Fahrrad!

Anmeldung bis zum 16. September

Italiano :

Un’escursione gastronomica in bicicletta sul Col de Festes per grandi e piccini!

Lungo il percorso sono previste diverse soste per assaggiare prodotti locali che vi aiuteranno a pedalare.

Ritrovo in Place de la Corneilla alle 13.30 per ritirare i pass e inizio della salita alle 14.00. La strada sarà chiusa al traffico (8 km).

Ci saranno premi per i ciclisti più giovani e più anziani, nonché per il miglior travestimento e la bici più bella!

Iscrizioni entro il 16 settembre

Espanol :

Un paseo gastronómico en bicicleta por el Col de Festes para grandes y pequeños

A lo largo del recorrido se harán varias paradas para degustar los productos locales.

Cita en la plaza de la Corneilla a las 13.30 h para recoger los pases y subida a partir de las 14 h. La carretera estará cortada al tráfico (8 km).

Habrá premios para los ciclistas más jóvenes y los de más edad, así como para el mejor disfraz y la bicicleta más bonita

Inscripciones antes del 16 de septiembre

L’événement MONTÉE GOURMANDE DU COL DE FESTES À VÉLO Festes-et-Saint-André a été mis à jour le 2025-09-15 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin