Montée historique 3éme édition Eymet dimanche 21 septembre 2025.

Rouquette Eymet Dordogne

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’Ecurie Culum Vitae organise la montée historique de la côte de Rouquette (ex course de côtes) pour voitures de plus de 30 ans sur route fermée et longueur de 1700 mètres.

Attention ! Circuit interdit à tout engin terrestre à moteur ou non ainsi que les piétons pendant la manifestation.

Parc fermé où seront visibles les voitures dès 7h le dimanche matin Garage Alain Cordazzo .

50 voitures sportives qui feront 8 montées de 9h à 15h en continu avec des départs toutes les 30 secondes.

400 montées !

Les zones » public » sont à confirmer et ne seront pas forcément celles indiquées sur le plan.

À 14h30 parade des autos dans la Bastide et exposition sur la place Gambetta de 15h à 17h.

Animation par une banda, place Gambetta.

Trois zones pour le public seront proposées et un parking public à la » Périgourdine ».

Restauration sur place. .

Rouquette Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 17 19 40

