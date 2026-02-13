Montée historique Grande Rue Bolandoz

Montée historique

Grande Rue Centre du village Bolandoz Doubs

Début : 2026-04-26 07:15:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

2026-04-26

La montée historique est un événement emblématique qui attire les passionnés de voitures de collection depuis 10 ans. Cette course, autrefois une spéciale de rallye dans les années 80, offre une expérience unique pour les amateurs d’automobiles d’époque. Chaque année, les véhicules s’élancent sur ces routes légendaires, captivant les spectateurs. Que vous soyez pilote ou admirateur, cette journée vous plongera dans l’histoire de l’automobile.

Au programme

* 7h15 briefing

* 8h départ

* 12h repas

* 13h reprise des montées

* 19h fin des montées .

Grande Rue Centre du village Bolandoz 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

