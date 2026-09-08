Montée Historique et moderne de Dompierre-les-Ormes la croix mission Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Dompierre-les-Ormes

Montée Historique et moderne de Dompierre-les-Ormes

la croix mission La Gare /La Croix-Mission Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

La montée historique et moderne de démonstration de Dompierre-les-Ormes se déroule les 3 et 4 octobre 2026.

Horaires des montées de démonstration :

le 3 octobre de 14h00 à 18h00 : 4 montées (si le temps imparti le permet)

le 4 octobre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : 3 montées le matin et 4 l’après-midi (si le temps imparti le permet)

Elle est ouverte à tout véhicule immatriculé avant le 31 décembre 1996 ainsi qu’à des voitures prestigieuses, rares, à caractère exceptionnel ou présentant un grand intérêt historique.

Ce n’est pas une épreuve de vitesse mais une démonstration, avec comme seul objectif la notion de plaisir sans prise de risque inutile, ni prise de temps. Le but étant de rouler à sa main en toute sécurité sur route fermée.

120 véhicules au départ, sur un parcours de 2 kms de la Gare à la Croix-mission (Dompierre-les-Ormes). Le retour au parc se fait en terminant la boucle, pas d’attente au sommet ni redescente en groupe, les pilotes peuvent revenir directement au parc après chaque montée.

Pilotes : bulletin d’engagement sur http://montee.comitedompierre.fr

Visiteurs : Entrée gratuite !

3 zones publics avec buvette et restauration rapide :

– Parc auto : parking visiteur rue de la Palissade depuis l’église de Dompierre.

– Croix-Mission : Parking visiteur route de Meulin. Ces 2 zones publics sont accessibles l’une depuis l’autre à pied.

– Poizolles : accès depuis la RD95 en provenance de Trambly uniquement.

Merci de respecter les indications de parking, le fléchage piéton et les consignes de sécurité.

Cette manifestation est organisée par le Comité des Fêtes de Dompierre avec le concours de l’ASA Dunoise. .

la croix mission La Gare /La Croix-Mission Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 87 64 61 comitedompierre@gmail.com

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English : Montée Historique et moderne de Dompierre-les-Ormes

L’événement Montée Historique et moderne de Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-09-08 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III