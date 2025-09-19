Montée nocturne au donjon Château de Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre

RDV devant l’OTIC

Situé au cœur de Châtillon-sur-Indre, le majestueux donjon, commandité par Henri II Plantagenêt au XIIe siècle, témoigne de la puissance de cette dynastie anglo-angevine. Ces visites offrent une immersion captivante dans l’histoire médiévale, permettant de découvrir une architecture militaire remarquable et d’imaginer la vie quotidienne de l’époque. N’hésitez pas à gravir les 142 marches pour accéder à la terrasse supérieure d’où l’on jouit d’un vaste panorama sur la basse-cour du château Pierre de La Broce, l’église Notre-Dame, la ville de Châtillon-sur-Indre et la vallée de l’Indre, de Palluau-sur-Indre à Bridoré.

Château de Châtillon-sur-Indre Place du Vieux Château 36700 Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire Le Château de Châtillon-sur-Indre est un ensemble monumental d'importance, situé au centre de la ville

dont il constitue le cœur. Il se compose de deux entités associées : un donjon formé d’une tour maîtresse du XIIe siècle entourée d’une chemise annulaire, et une enceinte castrale comprenant plusieurs corps de bâtiments disposés autour d’une cour centrale. Parmi ces bâtiments, le logis est incontestablement le plus imposant. Il fut construit

par Pierre de La Broce, chambellan et favori du roi Philippe III le Hardi, à qui la châtellenie de Châtillon fut attribuée

en 1274.

Au fil des siècles, le logis fit l’objet de plusieurs remaniements et rajouts : escalier rampe sur rampe au XVe siècle, porte monumentale et pavillon de liaison au XVIIe siècle. Parking à emplacements PMR disponible

