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AGENDA · Châtillon-sur-Indre

Montée nocturne au donjon Châtillon-sur-Indre

samedi 19 septembre 2026 · Châtillon-sur-Indre

Montée nocturne au donjon Châtillon-sur-Indre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
5 Place du Vieux Château
Ville
36700 Châtillon-sur-Indre
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Châtillon-sur-Indre

Montée nocturne au donjon

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Prenez de la hauteur et découvrez l’un des monuments emblématiques du Châtillonnais, entre histoire médiévale et panorama à couper le souffle.
Situé au cœur de Châtillon-sur-Indre, le majestueux donjon, commandité par Henri II Plantagenêt au XIIᵉ siècle, témoigne de la puissance de cette dynastie anglo-angevine. Ces visites offrent une immersion captivante dans l’histoire médiévale, permettant de découvrir une architecture militaire remarquable et d’imaginer la vie quotidienne de l’époque. N’hésitez pas à gravir les 142 marches pour accéder à la terrasse supérieure d’où l’on jouit d’un vaste panorama sur la basse-cour du château Pierre de La Broce, l’église Notre-Dame, la ville de Châtillon-sur-Indre et la vallée de l’Indre, de Palluau-sur-Indre à Bridoré.   .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19  chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

Get a bird’s-eye view and discover one of the Chétillonnais region’s most iconic landmarks, blending medieval history with a breathtaking panorama.

L’événement Montée nocturne au donjon Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY

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