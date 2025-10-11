Montée rose du Haut-Koenigsbourg Ribeauvillé

Venez participer à la montée rose du château Haut-Koenigsbourg dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Des animations et collation sont prévus à l’arrivée !

< Venez participer à la montée rose du château Haut-Koenigsbourg dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Des animations et collation sont prévus à l'arrivée ! Tous les bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer. Heures de départ depuis Ils se feront de manière groupée et seront encadrés par des bénévoles de l'association. Bergheim Départ à 8h45 du Centre Sportif et Culturel (17 Rte du Vin) Environ 2h45 de marche pour 9 Km et 490 m de dénivelé positif. Thannenkirch Départ à 10h de la Salle des fêtes. Environ 1h30 de marche pour 5,3 Km et 170 m de dénivelé positif. Saint-Hippolyte Départ à 9h00 de la Salle des fêtes. Environ 2h de marche pour 6,7 Km et 450 m de dénivelé positif. Orschwiller Départ à 9h30 de la Place de la Chapelle. Environ 2h de marche pour 6 Km et 460 m de dénivelé positif. Kintzheim Départ à 9h30 du 1er parking de la Volerie des Aigles (Rue du Gén de Gaulle). Environ 2h de marche pour 6,5 Km et 480 m de dénivelé positif. Châtenois Départ à 8h30 de l'Espace les Tisserands. Environ 3h de marche pour 9,6 Km et 450 m de dénivelé positif. . Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est English :

Come and take part in the pink ascent of Château Haut-Koenigsbourg as part of the breast cancer awareness campaign. There will be entertainment and a snack at the finish!

German :

Nehmen Sie im Rahmen der Kampagne zur Sensibilisierung gegen Brustkrebs am rosafarbenen Aufstieg zur Burg Haut-Koenigsbourg teil. Bei der Ankunft sind Animationen und ein Imbiss vorgesehen!

Italiano :

Partecipate alla salita rosa di Château Haut-Koenigsbourg nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sul cancro al seno. All’arrivo ci saranno intrattenimento e uno spuntino!

Espanol :

Participe en la subida rosa al Château Haut-Koenigsbourg como parte de la campaña de concienciación sobre el cáncer de mama. Habrá animación y un tentempié en la meta

