Montée tour en soirée dans la cathédrale de Laon !

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Tarif : 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

23/12/2025 18:00:00

23/12/2025

Dates :

23/12/2025 et 30/12/2025

Une visite exceptionnelle durant les vacances de Noël !

Embrasser toute la ville plongée dans l’ambiance de Noël du haut de la tour, tout simplement immanquable !

Alors RV à l’Office de Tourisme les mardis 23 & 30/12 à 18h et à 19h ! (réservation obligatoire car visite limitée à 18 personnes par session 3,50 € en tarif unique attention, aucune billetterie sur place gratuit pour les guides-conférenciers durée 45 min) .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

An exceptional visit during the Christmas vacations!

German :

Ein außergewöhnlicher Besuch während der Weihnachtsferien!

Italiano :

Una visita eccezionale durante le vacanze di Natale!

Espanol :

Una visita excepcional durante las vacaciones de Navidad

