Montée tour en soirée dans la cathédrale de Laon !
Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 18:00:00
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23 2025-12-30
Une visite exceptionnelle durant les vacances de Noël !
Embrasser toute la ville plongée dans l’ambiance de Noël du haut de la tour, tout simplement immanquable !
Alors RV à l’Office de Tourisme les mardis 23 & 30/12 à 18h et à 19h ! (réservation obligatoire car visite limitée à 18 personnes par session 3,50 € en tarif unique attention, aucune billetterie sur place gratuit pour les guides-conférenciers durée 45 min) .
Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com
English :
An exceptional visit during the Christmas vacations!
German :
Ein außergewöhnlicher Besuch während der Weihnachtsferien!
Italiano :
Una visita eccezionale durante le vacanze di Natale!
Espanol :
Una visita excepcional durante las vacaciones de Navidad
