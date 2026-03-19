Montée tour en soirée dans la cathédrale de Laon !

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15

Une expérience inoubliable durant les vacances de Printemps !

Et si vous profitiez du printemps pour observer la ville du haut de la tour en soirée, tout un programme et tout simplement immanquable !

Alors RV à l’Office de Tourisme les vendredis 10, 17 & 24/04, ainsi que les 1er, 8 & 15/05 à 19h et à 20h ! (réservation obligatoire car visite limitée à 18 personnes par session 3,50 € en tarif unique attention, aucune billetterie sur place gratuit pour les guides-conférenciers durée 30 min) .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An unforgettable spring break experience!

L’événement Montée tour en soirée dans la cathédrale de Laon ! Laon a été mis à jour le 2026-03-19 par OT du Pays de Laon