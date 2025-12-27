Montée vers Saint Antoine

20 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 15:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Après la messe à l’église Saint-Erasme d’Uffholtz présidée par Mgr Delannoy, la bénédiction, le partage des pains, marche vers la chapelle de Saint Antoine, veillée.

Après l’accueil public à la mairie de l’Archevêque de Strasbourg, Mgr Pascal Delannoy, la messe de 17h est animée à l’église Saint-Érasme par la musique de l’Harmonie du Silberthal, avec bénédiction et partage des pains.

La célébration est suivie d’un concert, puis d’une marche à travers les vignes et champs jusqu’à la chapelle Saint-Antoine en forêt, où l’assemblée sera invitée à une veillée autour du feu avec un vin chaud et fleischschnackas à emporter.

Un moment convivial et spirituel ! .

20 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 72 79 47 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After mass at Saint-Erasme church in Uffholtz, presided over by Mgr Delannoy, blessing, sharing of bread, walk to Saint Antoine chapel, vigil.

L’événement Montée vers Saint Antoine Uffholtz a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay