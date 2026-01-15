Montées au clocher à la bougie La Ferté-Bernard

Montées au clocher à la bougie

Eglise Notre Dame des Marais La Ferté-Bernard Sarthe

Dans le cadre du Festival Tout Feu Tout Flamme, l’Office de Tourisme vous propose des montées au clocher à la bougie tous les mercredis et vendredis de 18h30 Durée approximative 45 mns à 1h. Réservation obligatoire. Prévoir des chaussures adaptées. Enfant acceptés à partir de 7 ans. Tarif 4€/pers. Règlement avant la prestation auprès de l’Office de Tourisme. .

