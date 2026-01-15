Montées au clocher à la bougie La Ferté-Bernard
Montées au clocher à la bougie La Ferté-Bernard vendredi 27 février 2026.
Eglise Notre Dame des Marais La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 19:30:00
2026-02-27
Dans le cadre du Festival Tout Feu Tout Flamme, l’Office de Tourisme vous propose des montées au clocher à la bougie tous les mercredis et vendredis de 18h30 à 19h30. Durée approximative 45 mns à 1h. Réservation obligatoire et Règlement avant la prestation auprès de l’Office de Tourisme. Prévoir des chaussures adaptées. Enfant acceptés à partir de 7 ans. Tarif 4€/pers .
Eglise Notre Dame des Marais La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21
