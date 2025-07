Montées au clocher au coucher du soleil Déols

Montées au clocher au coucher du soleil

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Début : Mardi 2025-07-15 21:00:00

2025-07-15

Profitez d’un moment insolite en grimpant au sommet du clocher de la magnifique abbaye Notre-Dame de Déols et avoir un panorama grandiose.

Venez visiter le site de l’abbaye à la lumière du soleil couchant. Vous pourrez également monter au clocher admirer Déols au crépuscule… Pour cela il vous faudra gravir 90 marches en pierre d’époque dans un petit escalier en colimaçon et finir par l’ascension d’une échelle droite de 10 barreaux. Equipez-vous en conséquence ! .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

English :

Climb to the top of the bell tower of the magnificent Notre-Dame de Déols abbey and enjoy a breathtaking panorama.

German :

Genießen Sie einen ungewöhnlichen Moment, indem Sie auf den Glockenturm der wunderschönen Abtei Notre-Dame de Déols klettern und einen grandiosen Ausblick haben.

Italiano :

Godetevi un momento insolito salendo in cima al campanile della magnifica abbazia di Notre-Dame de Déols e ammirando il panorama mozzafiato.

Espanol :

Disfrute de un momento insólito subiendo a lo alto del campanario de la magnífica abadía de Notre-Dame de Déols y contemple el impresionante panorama.

