Montées au clocher de la collégiale Notre-Dame de Dole Collégiale Notre-Dame de Dole Dole

Montées au clocher de la collégiale Notre-Dame de Dole 20 et 21 septembre Collégiale Notre-Dame de Dole Jura

Inscription sur place | 15 personnes maximum par montée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:40:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

Avec les étudiants du BTS Tourisme du lycée Charles Nodier, profitez d’une vue exceptionnelle sur Dole et son environnement en montant dans le clocher de la collégiale Notre-Dame.

Collégiale Notre-Dame de Dole Place Nationale, 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté La collégiale Notre-Dame de Dole est l’église principale de la ville de Dole, en Franche-Comté. Rattachée au diocèse de Saint-Claude, elle dessert la paroisse Notre-Dame, du secteur paroissial de Dole-ville.

Elle est édifiée au XVIe siècle, dans un style hybride Gothique-Renaissance, à l’emplacement d’une ancienne collégiale Notre-Dame dont elle hérite le nom et le statut jusqu’en 1790. De nos jours, elle continue, par tradition, d’être appelée « collégiale », malgré son érection en basilique mineure, en 1951. Elle fait l’objet d’un classement au titre des Monuments historiques depuis 1910.

