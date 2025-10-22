Montées au clocher La Ferté-Bernard

Place Sadi Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

L’occasion de découvrir la ville de La Ferté-Bernard en prenant de la hauteur.

Après avoir escalader les 164 marches qui mènent en haut du clocher vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur La Venise de l’Ouest et ses environs.

Visite possible dès l’âge de 9 ans. Limité à 9 personnes, prévoir de bonnes chaussures et vêtements chauds. RESERVATION OBLIGATOIRE auprès de l’Office de Tourisme. Tarif 4.00€/pers. .

Place Sadi Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 accueil@tourisme-lafertebernard.fr

