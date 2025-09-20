Montées au clocher Saint-Aspais Église Saint-Aspais Melun

Montées au clocher Saint-Aspais Samedi 20 septembre, 15h00, 16h00 Église Saint-Aspais Seine-et-Marne

Réservation obligatoire auprès de l’accueil de l’Office de Tourisme, places limitées.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:45:00

Gravissez les marches de l’église Saint-Aspais et profitez d’une vue exceptionnelle à 360° sur les toits de Melun et la Seine !

La visite est gratuite et accessible à partir de 8 ans.

Prévoir des chaussures adaptées car il y a 180 marches à gravir, une bonne condition physique est requise.

Église Saint-Aspais Rue Saint-Aspais 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 52 64 52 Église reconstruite au XVIe siècle, de style gothique tardif, avec un plan en forme de trapèze irrégulier. L’église possède des vitraux historiés anciens (XVIe siècle) et des vitraux contemporains de Gilles Rousvoal (Ateliers Duchemin).

Visite commentée du clocher

