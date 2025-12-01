Montées de clocher de l’abbaye de Déols pour voir les illuminations de Noël Déols

Montées de clocher de l’abbaye de Déols pour voir les illuminations de Noël

6 Rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-16

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-16

L’abbaye comptait autrefois sept clochers ; aujourd’hui, il n’en reste qu’un seul, qui domine fièrement la ville ! À la tombée de la nuit, nous vous invitons à gravir ses 90 marches, puis une échelle de 10 barreaux. Une fois dans le beffroi, vous découvrirez l’histoire de ce monument emblématique et

Une visite réservée aux plus aguerris, pour une expérience inoubliable ! La montée demande un peu d’effort prévoyez des chaussures confortables pour profiter pleinement de la visite.

À partir de 6 ans. 3 .

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

English :

Climb to the top of the bell tower of the magnificent Notre-Dame de Déols abbey and enjoy a breathtaking panorama.

