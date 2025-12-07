Montélimar City Jazz Cordes Nomades Salle Saint Martin Montélimar

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Montélimar City Jazz Cordes Nomades

Salle Saint Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit
Adhérents

Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Concert Cordes Nomades, dans la tradition du jazz à la manière de Django Reinhardt, Stochelo Rosenberg, et Dorado Schmitt.
Salle Saint Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   montelimarcityjazz@gmail.com

English :

Concert: Cordes Nomades, in the jazz tradition of Django Reinhardt, Stochelo Rosenberg and Dorado Schmitt.

German :

Konzert: Cordes Nomades, in der Tradition des Jazz im Stil von Django Reinhardt, Stochelo Rosenberg, und Dorado Schmitt.

Italiano :

Concerto: Cordes Nomades, nella tradizione jazzistica di Django Reinhardt, Stochelo Rosenberg e Dorado Schmitt.

Espanol :

Concierto: Cordes Nomades, en la tradición jazzística de Django Reinhardt, Stochelo Rosenberg y Dorado Schmitt.

