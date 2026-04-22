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MONTEMARCO LES ETOILES Paris

MONTEMARCO LES ETOILES Paris

MONTEMARCO LES ETOILES Paris mercredi 22 avril 2026.

Lieu : LES ETOILES

Adresse : 61, RUE DU CHÂTEAU D'EAU

Ville : 75010 Paris

Département : 75

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 19:30

MONTEMARCO Début : 2026-04-22 à 19:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LES ETOILES 61, RUE DU CHÂTEAU D’EAU 75010 Paris 75

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