Montevergine et Kantaliso – Italie
Théâtre Mandapa Paris
Samedi 22 novembre, 20h30

Montevergine Connection – 1000 et 1 visages de femmes Kantaliso – Chants d’amours et de passion d’une Italie populaire

Montevergine connection : Roberto Graiff (chant), Angela Macciocchi (chant), Margherita Trefoloni (chant), Francesca Perugini (chant), Anna Andreotti (chant et accordéon)

Un voyage à la redécouverte de la femme dans son identité culturelle profonde avec comme vaisseau les chants de la tradition orale italienne, un spectacle/concert avec quatre voix de femmes et une voix d’homme.

Kantaliso : Margherita Trefoloni (chant et guitare), Samuel Zucca (chant et accordéon), Guillaume Fontanarosa (chant et violon)

C’est d’un mélange d’Italie actuelle e lointaine, d’Italie présente et fantasmée, d’Italie imaginaire et rêvée que les chants de Kantaliso prennent forme. Ils racontent principalement l’amour, l’amor che move il sole e l’altre stelle, en partant des chants de tradition orale, suivant les traces des grands interprètes qui ont su s’approprier de la tradition et la faire résonner en eux pour la raconter, pour la réinventer à travers leur vie.

Début : 2025-11-22T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T22:30:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00