Montevideo (concert rock indie) Taproom Aerofab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 21:00 –

Gratuit : oui Tout public

Si leur nom évoque l’Amérique du Sud, c’est bien dans le brouillard du Royaume-Uni que Montevideo trouve son inspiration. Un goût de l’ironie que le quartet prolonge dans sa musique et ses textes, où il est question des grands maux de notre société : le développement personnel, les burn-out et les SUV. Leur son, à la fois incisif et résolument personnel, puise dans un univers sophistiqué où les genres se télescopent, où le rock radiophonique flirte avec le post-punk et l’underground. Quelque part entre Fontaines DC et les Talking Heads.

Taproom Aerofab Nantes 44200

