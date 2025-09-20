Montez à bord de la locomotive historique BB 25660 ! Gare SNCF de Marseille Saint-Charles Marseille

Montez à bord de la locomotive historique BB 25660 ! Gare SNCF de Marseille Saint-Charles Marseille samedi 20 septembre 2025.

Montez à bord de la locomotive historique BB 25660 ! Samedi 20 septembre, 09h30 Gare SNCF de Marseille Saint-Charles Bouches-du-Rhône

Visite gratuite. Réservation obligatoire. Nombre de places strictement limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez découvrir la cabine de conduite de la locomotive historique BB 25660 des années 60 (visite commentée par des conducteurs).

Cette série de locomotives a circulé dans notre région de 1965 à 2016, principalement sur la Côte d’Azur de Marseille à Nice et Vintimille.

La BB 25660 est préservée en état de marche au titre du patrimoine ferroviaire régional. Elle viendra à Marseille depuis Avignon par ses propres moyens, spécialement pour les Journées du Patrimoine.

Lors de la visite, vous découvrirez comment conduire une telle locomotive !

Gare SNCF de Marseille Saint-Charles square narvik, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.garesetconnexions.sncf/fr [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/sites/apcc-6570/reservation »}] Rendez-vous au niveau du parvis de la gare côté square Narvik, en haut de l’escalier monumental TGV – Trains régionaux – Trains Intercités

RTM : Métros lignes 1 et 2 – Bus : lignes 33, 34, 49, 56, 82S

Stations Le Vélo à proximité

Voiture : Parking EFFIA St Charles à proximité

Venez découvrir la cabine de conduite de la locomotive historique BB 25660 des années 60 (visite commentée par des conducteurs).

Pierre Chavernac (APCC 6570)