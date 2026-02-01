Montez à bord du trois-mâts Le Français à Caen Quai Vendeuvre Caen

Montez à bord du trois-mâts Le Français à Caen

Quai Vendeuvre Port de Caen Bassin Saint-Pierre Caen Calvados

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 18:00:00

2026-02-11

Amarré dans le port de Caen, le trois-mâts Le Français ouvre exceptionnellement ses ponts aux visiteurs. Le public est invité à découvrir ce voilier d’exception les mercredis 4 et 11 février, de 14h à 18h, pour une immersion unique dans l’univers de la navigation traditionnelle.

Avec sa silhouette élégante et ses grandes voiles, Le Français attire immédiatement le regard. Ancien navire de travail, il a traversé différentes époques avant de devenir un véritable témoin du patrimoine maritime. Aujourd’hui, il incarne l’esprit des grandes aventures en mer et le savoir-faire des marins d’autrefois.

Symbole de voyages et d’exploration, le voilier doit son nom à un célèbre navire polaire et navigue désormais sous pavillon français. Son authenticité et son caractère hors du commun lui ont même permis d’apparaître dans plusieurs productions cinématographiques. .

English : Montez à bord du trois-mâts Le Français à Caen

Moored in Caen harbour, the three-masted schooner Le Français is exceptionally opening her decks to visitors. The public is invited to discover this exceptional sailing vessel on Wednesday 4 and Wednesday 11 February, from 2pm to 6pm, for a unique immersion in the world of traditional sailing.

