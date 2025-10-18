Montfaucon sous le regard de l’architecte Monument Américain de Montfaucon Montfaucon-d’Argonne

Début : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T16:00:00

Fin : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T16:00:00

Visite guidée inédite de la Butte de Montfaucon

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, la Commission Américaine des Monuments de Guerre vous propose une visite guidée gratuite du site de Montfaucon d’Argonne. Vous y découvrirez notamment les secrets de la construction du Monument ainsi qu’une analyse des ruines de la Collégiale Saint-Germain.

Rendez-vous à 15h en face du Monument. Visite accessibles à partir de 7 ans, chaussures de marche et vêtements chauds recommandés.

Monument Américain de Montfaucon Rue d’Amérique, 55270 Montfaucon-d’Argonne Montfaucon-d’Argonne 55270 Meuse Grand Est 03 29 85 14 18 https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/about-montfaucon-american-monument/ Ce monument commémore l’offensive Meuse-Argonne, pendant laquelle la Première Armée américaine a obtenu une retraite après 47 jours de combats, du 26 septembre au 11 novembre 1918.

Il a été érigé par la Commission américaine des monuments de guerre, une agence gouvernementale des États-Unis d’Amérique, qui en assure également l’entretien.

D’une hauteur de 60 mètres, il est surmonté de la statue de Columbia, symbolisant la Liberté. Les visiteurs peuvent accéder à la plateforme d’observation pour profiter d’une vue magnifique sur la quasi-totalité du terrain conquis lors de cette offensive, qui fut la plus grande bataille de cette armée américaine durant la Première Guerre mondiale. Parking en face du Monument

©abmc