Montfaucon: un destin hors du commun, une exposition temporaire inédite Monument Américain de Montfaucon Montfaucon-d’Argonne

Du 19 septembre au 26 octobre, les Samedis et Dimanches uniquement, de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30.

L’American Battle Monuments Commission inaugure une exposition temporaire dans son centre d’accueil au Monument de Montfaucon.

Vous découvrirez les histoires oubliées et le sens caché de la bataille de Montfaucon au travers d’archives américaines, de cartes postales d’époque et d’artefacts.

Monument Américain de Montfaucon Rue d’Amérique, 55270 Montfaucon-d’Argonne Montfaucon-d’Argonne 55270 Meuse Grand Est 03 29 85 14 18 https://www.abmc.gov/cemeteries-memorials/about-montfaucon-american-monument/ Ce monument commémore l’offensive Meuse-Argonne, pendant laquelle la Première Armée américaine a obtenu une retraite après 47 jours de combats, du 26 septembre au 11 novembre 1918.

Il a été érigé par la Commission américaine des monuments de guerre, une agence gouvernementale des États-Unis d’Amérique, qui en assure également l’entretien.

D’une hauteur de 60 mètres, il est surmonté de la statue de Columbia, symbolisant la Liberté. Les visiteurs peuvent accéder à la plateforme d’observation pour profiter d’une vue magnifique sur la quasi-totalité du terrain conquis lors de cette offensive, qui fut la plus grande bataille de cette armée américaine durant la Première Guerre mondiale. Parking en face du Monument

© ABMC