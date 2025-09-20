Montferrand insolite Place de la Rodade Clermont-Ferrand

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’association des Amis du Vieux Clermont-Ferrand vous propose une balade de deux heures dans Montferrand, à la découverte de lieux insolites et méconnus.

Place de la Rodade Place de la Rodade 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}]

