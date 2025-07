Montfort Blues Festival Montfort-sur-Meu

Montfort Blues Festival Montfort-sur-Meu vendredi 14 novembre 2025.

Montfort Blues Festival

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-15 00:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Le Montfort Blues Festival revient les 14 et 15 octobre de 20h à minuit au Confluent.

Pour cette nouvelle édition du Festival de Blues, des concerts sont au programme de deux soirées pour danser et chanter au rythme du blues.

VENDREDI 14. Le Confluent à 20H

Lazy Buddies (Rennes) Blues, Swing, Rhythm and blues, 50’s Rock’n’roll, Jump Blues, West Coast Blues,… le tout avec sa lazy touch . Le groupe mêt l’accent sur des sonorités et un répertoire tournés vers le Chicago Blues des années 1950 et 1960.

Avec Soisig Lebreton (chant), Nicolas Fleurance (basse), Guillaume Rousseau (guitare), Cyril Durand (batterie), Dominique Genouel (harmonica)

Peter Karp (USA)

Karp est un artiste indépendant qui fusionne les styles de musique roots pour créer un son qui transcende le blues, la country, le R&B et le swamp, les jeux de mots de John Prine, l’instinct rock de Joe Ely, le fatalisme de Billy Joe Shaver…

Mike Sponza (ITA)

Le talent de l’un des plus grands guitaristes de blues italiens, aujourd’hui une sorte de gourou du blues d’Italie le résultat est une explosion de classe, de rythme et d’énergie…

SAMEDI 15. Le Confluent à 20H

Philippe Ménard One Man Band (Nantes)

Homme Orchestre, entre sonorités acoustiques et électriques, il reste fi dèle à son style blues rock. Philippe Ménard a joué avec les plus grands du blues et fait les premières parties de Johnny Winter, John Mayall, BB King, Canned Heat, Maceo Parker…

Egidio Ingala & The Jacknives (ITA)

Basé à Milan, le groupe joue, reprend et arrange à sa sauce un blues urbain et moderne, respectant en cela rigoureusement les styles de Chicago et de la côte Ouest.

Avec Egidio Ingala (chant, harmonica), Enrico Soverini (batterie), Marco Gisfredi (guitare), Max Pitardi (basse)

Tia Carroll (USA)

Tia Carroll, est l’une des chanteuses de blues et de soul les plus demandées, elle est connue pour ses puissantes prouesses vocales, son écriture sans égal et son interprétation sincère.

Avec Tia Carroll chant (USA), Jeff Magidson basse (USA), Simon Shuffl e Boyer batterie (Fr), Benoit Ribière piano (Fr), Xavier Pillac guitare (Fr).

Concerts « OFF »

Le samedi 15 novembre

Galerie Quinconce à 12H

Little Legs

Gilles Haumont est un artiste total. Avec « Little Legs », il réjouit de ses sons bien râpeux les scènes de Wallonie et d’ailleurs. Gilles Haumont (Guitare, percussions et autres joyeusetés)

Ô Coin de la rue à 15H

Shake The Disease One Man Gang from Lorraine. Live Folk & Dead Blues ! Romain laurent (Guitare, Gigare box, ect)

Galop’1 à 17H

The Electric Dukes

Les musiciens de ce quartet nantais revisitent avec authenticité et énergie les classiques soul-blues des années 60-70, rendant hommage à des légendes comme Little Milton, OV Wright et Wilson

Pickett.

Avec Jakez Rolland (Guitare, Chant), Nicolas Deshaye (Guitare), Arnaud Gobin (Basse), Cyril Durand (Batterie)

Tout public.

Tarifs par jour Adulte 22€; -18 ans 10€; Abonné 14€

ou PASS 2 Jours Adulte 30€ ; 18ans 20€; Abonné 22€

Petite restauration sur place .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Montfort Blues Festival Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Montfort Communauté