MONTGEARD OCTOBRE ROSE

Montgeard Haute-Garonne

Début : 2025-10-19 09:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Dimanche 19 octobre aura lieu Octobre rose à Montgeard avec plusieurs animations au cours de la journée !

Programme

9h00 Petit déjeuner sous la halle offert par l’Amical Culturel.

Marché des producteurs locaux et expo vente de l’atelier créatif de Nadine.

9h30 Marche solidaire, distance au choix de 3 ou 11km, participation de 5€ par personne.

12h00 Apéritif offert par l’amicale culturelle.

Plateau repas + boisson à 12€

Vente de ticket le matin sur place.

14h30 Tournoi amical de pétanque en triplette participation 2€ par personne. 2 .

Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 34 74

English :

On Sunday, October 19, Montgeard will be hosting the Pink October event, with several activities taking place throughout the day!

German :

Am Sonntag, dem 19. Oktober, findet in Montgeard der Rosa Oktober statt, mit mehreren Veranstaltungen im Laufe des Tages!

Italiano :

Domenica 19 ottobre, l’Ottobre Rosa si svolgerà a Montgeard, con una serie di eventi che si svolgeranno durante tutta la giornata!

Espanol :

El domingo 19 de octubre se celebrará en Montgeard el Octubre Rosa, con una serie de actos que tendrán lugar a lo largo de todo el día

