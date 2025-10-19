MONTGEARD OCTOBRE ROSE Montgeard
MONTGEARD OCTOBRE ROSE
Montgeard Haute-Garonne
Tarif : 2 – 2 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-19 09:00:00
Dimanche 19 octobre aura lieu Octobre rose à Montgeard avec plusieurs animations au cours de la journée !
Programme
9h00 Petit déjeuner sous la halle offert par l’Amical Culturel.
Marché des producteurs locaux et expo vente de l’atelier créatif de Nadine.
9h30 Marche solidaire, distance au choix de 3 ou 11km, participation de 5€ par personne.
12h00 Apéritif offert par l’amicale culturelle.
Plateau repas + boisson à 12€
Vente de ticket le matin sur place.
14h30 Tournoi amical de pétanque en triplette participation 2€ par personne. 2 .
Montgeard 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 81 34 74
English :
On Sunday, October 19, Montgeard will be hosting the Pink October event, with several activities taking place throughout the day!
German :
Am Sonntag, dem 19. Oktober, findet in Montgeard der Rosa Oktober statt, mit mehreren Veranstaltungen im Laufe des Tages!
Italiano :
Domenica 19 ottobre, l’Ottobre Rosa si svolgerà a Montgeard, con una serie di eventi che si svolgeranno durante tutta la giornata!
Espanol :
El domingo 19 de octubre se celebrará en Montgeard el Octubre Rosa, con una serie de actos que tendrán lugar a lo largo de todo el día
