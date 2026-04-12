[Montgermont] Stand de sensibilisation au tri Place Jane Beusnel, 35760 Montgermont Montgermont Dimanche 12 avril, 09h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Stand de sensibilisation au tri, recyclage et présentation des actions.

L’association Solidarité Bouchons 35, collecte les couvercles & bouchons en plastique, les bouchons de liège et les bouchons synthétiques (faux liège) dans tout le département.

Ces différentes matières bénéficient d’une nouvelle vie grâce à 3 usines de recyclage partenaires.

Les recettes obtenues servent à accompagner des projets pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap en Ille & Vilaine ([13 projets accompagnés](https://solidaritebouchons35.com/13-projets-accompagnes-en-2025/) en 2025 – 11 400 € )

En partenariat avec le comité des Fêtes de Montgermont, elle propose un stand de sensibilisation au tri, recyclage et présentation de ses actions le dimanche 12 avril dans le cadre du vide-greniers.

N’hésitez pas à venir les rencontrer !

Pour en savoir plus : [https://solidaritebouchons35.com/](https://solidaritebouchons35.com/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T17:00:00.000+02:00

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Place Jane Beusnel, 35760 Montgermont Place Jane Beusnel, 35760 Montgermont Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine



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