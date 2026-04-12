[Montgermont] Stand de sensibilisation au tri, Place Jane Beusnel, 35760 Montgermont, Montgermont

[Montgermont] Stand de sensibilisation au tri Dimanche 12 avril, 09h00 Place Jane Beusnel, 35760 Montgermont Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-12T09:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-12T09:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:00:00+02:00

L’association Solidarité Bouchons 35, collecte les couvercles & bouchons en plastique, les bouchons de liège et les bouchons synthétiques (faux liège) dans tout le département.

Ces différentes matières bénéficient d’une nouvelle vie grâce à 3 usines de recyclage partenaires.

Les recettes obtenues servent à accompagner des projets pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap en Ille & Vilaine (13 projets accompagnés en 2025 – 11 400 € )

En partenariat avec le comité des Fêtes de Montgermont, elle propose un stand de sensibilisation au tri, recyclage et présentation de ses actions le dimanche 12 avril dans le cadre du vide-greniers.

N’hésitez pas à venir les rencontrer !

Pour en savoir plus : https://solidaritebouchons35.com/

Place Jane Beusnel, 35760 Montgermont Place Jane Beusnel, 35760 Montgermont Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://solidaritebouchons35.com/13-projets-accompagnes-en-2025/ »}, {« link »: « https://solidaritebouchons35.com/ »}]

Stand de sensibilisation au tri, recyclage et présentation des actions. Printemps citoyen 2026