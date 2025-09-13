Montgolfiade en Champagne Warmeriville

Montgolfiade en Champagne Warmeriville samedi 13 septembre 2025.

Tarif : 190 EUR

Début : 2025-09-13 07:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Montgolfiade en Champagne

Au programme Marché artisanal, concerts, spectacles, buvette, restauration et activités pour les enfants.

Décollage de montgolfières le matin vers 7h et le soir vers 18h.

Pour participer à l’un des vols, la réservation se fait par téléphone. .

Village Warmeriville 51110 Marne Grand Est

L'événement Montgolfiade en Champagne Warmeriville a été mis à jour le 2025-09-03