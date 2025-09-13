Montgolfiade en Champagne Warmeriville
Montgolfiade en Champagne Warmeriville samedi 13 septembre 2025.
Village Warmeriville Marne
Tarif : 190 – 190 – EUR
Début : 2025-09-13 07:00:00
fin : 2025-09-14
2025-09-13
Tout public
Au programme Marché artisanal, concerts, spectacles, buvette, restauration et activités pour les enfants.
Décollage de montgolfières le matin vers 7h et le soir vers 18h.
Pour participer à l’un des vols, la réservation se fait par téléphone. .
Village Warmeriville 51110 Marne Grand Est
