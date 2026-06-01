Beauval-en-Caux

Montgolfiades de Beauval-en-Caux

route de Gonneville Beauval-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Montgolfières, marché artisanal, barbecue géant et soirée dansante

Venez vivre un week-end exceptionnel placé sous le signe de la convivialité et de la découverte !

Au programme

– Vols en montgolfière pour admirer la région vue du ciel. Horaires de décollage le vendredi à 19h, le samedi à 6h et 19h, Dimanche à 6h et 19h

Le samedi

– Marché artisanal avec de nombreux exposants locaux créations artisanales, produits du terroir, objets décoratifs et savoir-faire de notre région.

– Barbecue géant sur réservation.

– Soirée dansante

Le dimanche Foire à tout

Restauration et animations sur place. .

route de Gonneville Beauval-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 47 38 53

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English : Montgolfiades de Beauval-en-Caux

L’événement Montgolfiades de Beauval-en-Caux Beauval-en-Caux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux