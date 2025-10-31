Mont’Halloween Le Montat

Mont’Halloween Le Montat vendredi 31 octobre 2025.

Mont’Halloween

rue de l’Université Le Montat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Les supers héros organisent une soirée au Montat Mont’Halloween.

Le décor est planté dans la Salle Roger Peyralade pour cette 8° édition d’Halloween.

Avec ses décors à frémir et ses personnages effrayants Le Montat fête Halloween, se déguise et s’anime: Jeux, Concours de citrouilles et de déguisements pour les enfants.

Cimetière abandonné, squelettiques personnages, citrouilles possédées envouteront grands et petits monstres.

La Commission Municipale invite le public à revêtir ses costumes les plus effrayants, à décorer des citrouilles, tous sont invités à venir profiter gratuitement des décors incroyables, à participer à leur mise en lumière et à venir faire la fête.

3 Concours sont organisés Citrouilles creusées OU décorées et concours de déguisements pour les 3-6 ans et les 7-13 ans.

Le Bar aux horreurs animé par l’Association des Parents d’Elèves, proposera une dégustation de divers gâteaux au potiron, potions magiques boissons du sorcier etc ..

Les supers héros organisent une soirée au Montat Mont’Halloween.

Le décor est planté dans la Salle Roger Peyralade pour cette 8° édition d’Halloween.

Avec ses décors à frémir et ses personnages effrayants Le Montat fête Halloween, se déguise et s’anime: Jeux, Concours de citrouilles et de déguisements pour les enfants.

Cimetière abandonné, squelettiques personnages, citrouilles possédées envouteront grands et petits monstres.

La Commission Municipale invite le public à revêtir ses costumes les plus effrayants, à décorer des citrouilles, tous sont invités à venir profiter gratuitement des décors incroyables, à participer à leur mise en lumière et à venir faire la fête.

3 Concours sont organisés Citrouilles creusées OU décorées et concours de déguisements pour les 3-6 ans et les 7-13 ans.

Le Bar aux horreurs animé par l’Association des Parents d’Elèves, proposera une dégustation de divers gâteaux au potiron, potions magiques boissons du sorcier etc … La vente est entièrement à leur profit. Pour continuer la soirée l’association organise avec petits et grands une MINI BOOM.

Plus de renseignements ET bulletin d’inscription aux concours sur www. lemontat.fr ET intramuros. Possibilité de s’inscrire en ligne .

rue de l’Université Le Montat 46090 Lot Occitanie +33 5 65 21 01 17

English :

The superheroes throw a party in Montat: Mont?Halloween.

The stage is set in the Salle Roger Peyralade for this 8th edition of Halloween.

With its spine-tingling decorations and scary characters, Le Montat celebrates Halloween, dresses up and comes to life: games, pumpkin and costume contests for children.

Abandoned graveyard, skeletal characters and possessed pumpkins will captivate young and old alike.

The Municipal Commission invites the public to dress up in their scariest costumes and decorate pumpkins. Everyone is invited to come and enjoy the incredible decorations free of charge, take part in the lighting and come and celebrate.

3 contests are organized: Pumpkins dug OR decorated and costume contests for 3-6 year olds and 7-13 year olds.

The Horror Bar, run by the Parents? Association, will offer a variety of pumpkin cakes, magic potions, sorcerer?s drinks and more…

German :

Die Superhelden organisieren eine Party in Le Montat: Mont?Halloween.

Die Kulisse ist in der Roger Peyralade Hall für die achte Ausgabe von Halloween aufgebaut.

Le Montat feiert Halloween, verkleidet sich und wird lebendig: Spiele, Kürbis- und Verkleidungswettbewerbe für Kinder.

Ein verlassener Friedhof, skelettierte Figuren und besessene Kürbisse werden große und kleine Monster verzaubern.

Die Stadtkommission lädt die Öffentlichkeit ein, ihre gruseligsten Kostüme anzuziehen, Kürbisse zu dekorieren und die unglaubliche Dekoration kostenlos zu genießen.

es werden 3 Wettbewerbe veranstaltet: Ausgehöhlte ODER dekorierte Kürbisse und Kostümwettbewerb für 3-6-Jährige und 7-13-Jährige.

Die von der Elternvereinigung organisierte Gruselbar bietet verschiedene Kürbiskuchen, Zaubertränke, Zauberergetränke usw. an.

Italiano :

I supereroi organizzano una festa a Montat: Mont?Halloween.

L’ambientazione è la Salle Roger Peyralade per questa ottava edizione di Halloween.

Con le sue decorazioni da brivido e i suoi personaggi spaventosi, Le Montat festeggia Halloween, travestendosi e prendendo vita: giochi, zucche e gare in maschera per i bambini.

Cimiteri abbandonati, personaggi scheletrici e zucche possedute affascineranno grandi e piccini.

Il Comitato comunale invita il pubblico a vestirsi con i costumi più spaventosi e a decorare le zucche. Tutti sono invitati a venire a godersi gratuitamente le incredibili decorazioni, a partecipare all’illuminazione e a festeggiare.

ci saranno 3 concorsi: Zucche scavate o decorate e un concorso in maschera per bambini dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 13 anni.

L’Horror Bar, gestito dall’Associazione Genitori, offrirà una varietà di torte alla zucca, pozioni magiche, bevande da mago e molto altro…

Espanol :

Los superhéroes organizan una fiesta en Montat: Mont?Halloween.

El escenario se sitúa en la Salle Roger Peyralade para esta 8ª edición de Halloween.

Con sus espeluznantes decoraciones y sus terroríficos personajes, Le Montat celebra Halloween disfrazándose y cobrando vida: juegos, calabazas y concursos de disfraces para niños.

Cementerios abandonados, personajes esqueléticos y calabazas poseídas cautivarán a grandes y pequeños.

El Comité Municipal invita al público a disfrazarse con sus disfraces más terroríficos y a decorar calabazas. Todo el mundo está invitado a venir y disfrutar gratuitamente de las increíbles decoraciones, participar en la iluminación y venir a celebrarlo.

habrá 3 concursos: calabazas cavadas O decoradas y un concurso de disfraces para niños de 3 a 6 años y de 7 a 13 años.

El Horror Bar, gestionado por la Asociación de Padres, ofrecerá una gran variedad de tartas de calabaza, pociones mágicas, bebidas de magos y mucho más…

L’événement Mont’Halloween Le Montat a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Cahors Vallée du Lot