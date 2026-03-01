Monthelon sur mars 2026 route de montbard Montréal

Monthelon sur mars 2026

route de montbard Château de Monthelon Montréal Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Cette cinquième édition de Monthelon sur Mars en partenariat avec le Théâtre Dijon Bourgogne CDN vous présente Trust me for a while, un spectacle d’horreur absurde mettant en scène un magicien médiocre et une marionnette ventriloque jalouse avec un couteau. Cette comédie de l’horreur à l’humour grinçant est visible par toustes à partir de 13 ans. Restauration et buvette sont aussi au programme avec, bien sûr, des surprises ! .

route de montbard Château de Monthelon Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 18 24

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English : Monthelon sur mars 2026

L’événement Monthelon sur mars 2026 Montréal a été mis à jour le 2026-03-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)