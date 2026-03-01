Monthelon sur mars 2026 route de montbard Montréal
Monthelon sur mars 2026 route de montbard Montréal samedi 28 mars 2026.
Monthelon sur mars 2026
route de montbard Château de Monthelon Montréal Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Cette cinquième édition de Monthelon sur Mars en partenariat avec le Théâtre Dijon Bourgogne CDN vous présente Trust me for a while, un spectacle d’horreur absurde mettant en scène un magicien médiocre et une marionnette ventriloque jalouse avec un couteau. Cette comédie de l’horreur à l’humour grinçant est visible par toustes à partir de 13 ans. Restauration et buvette sont aussi au programme avec, bien sûr, des surprises ! .
route de montbard Château de Monthelon Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 18 24
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English : Monthelon sur mars 2026
L’événement Monthelon sur mars 2026 Montréal a été mis à jour le 2026-03-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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