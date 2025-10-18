Montier en Jeu Pôle socio-culturel de Montier-en-Der, La Porte du Der La Porte du Der

Montier en Jeu Pôle socio-culturel de Montier-en-Der, La Porte du Der La Porte du Der samedi 18 octobre 2025.

Montier en Jeu Samedi 18 octobre, 10h00 Pôle socio-culturel de Montier-en-Der, La Porte du Der Haute-Marne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T18:00

Fin : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T18:00

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, l’APE des Écoles Dervoises vous propose de découvrir ou redécouvrir des jeux de société pour tous les âges et dans tous les styles. Ambiance, coopération, stratégie seront de mise. Classique ou inédit, ludique et réjouissant, notre partenaire local Ludo’Sphere saura vous captiver pour un agréable moment de partage, de complicité et de rires. A votre disposition : un espace jeux de cartes pour les plus traditionnels. Pour la pause déjeuner, profitez de notre espace buvette/restauration : des sandwiches garnis, des friandises ou encore de délicieuses crêpes maison. Une parfaite journée pour se détendre où nous vous attendons nombreux !

Pôle socio-culturel de Montier-en-Der, La Porte du Der Rue de l’abattoir, Montier-en-Der, La Porte du Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « ape.ecolesdervoises@gmail.com »}]

Journée jeux de société pour tous

Emmanuelle Munoz