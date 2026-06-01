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Montigny Fête de la musique et soirée Moulade Montigny-en-Arrouaise

Montigny Fête de la musique et soirée Moulade Montigny-en-Arrouaise samedi 20 juin 2026.

Ville : 02110 Montigny-en-Arrouaise

Département : Aisne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 11 11 15 Tarif de base plein tarif

Montigny-en-Arrouaise

Montigny Fête de la musique et soirée Moulade

Montigny-en-Arrouaise Aisne

Tarif : 11 – 11 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Montigny loisirs vous invite à participer à la fête de la musique ainsi qu’à la soirée moulade qui auront lieu le 20 juin !
Concert à partir de 17h30 et repas à partir de 19h.

Tarifs
– 15€ apéritif moules frites dessert
– 11€ apéritif 2 merguez (ou deux saucisses) frites dessert

Sur réservation au 06 40 05 29 29 ou 07 84 13 73 07.
Montigny loisirs vous invite à participer à la fête de la musique ainsi qu’à la soirée moulade qui auront lieu le 20 juin !
Concert à partir de 17h30 et repas à partir de 19h.

Tarifs
– 15€ apéritif moules frites dessert
– 11€ apéritif 2 merguez (ou deux saucisses) frites dessert

Sur réservation au 06 40 05 29 29 ou 07 84 13 73 07.   .

Montigny-en-Arrouaise 02110 Aisne Hauts-de-France +33 6 40 05 29 29 

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English :

Montigny Loisirs invites you to join in the Music Festival and the Moulade Evening, both taking place on June 20!
The concert starts at 5:30 p.m., and dinner begins at 7:00 p.m.

Prices:
– 15? aperitif mussels fries dessert
– 11? aperitif 2 merguez (or two sausages) fries dessert

Reservations required at 06 40 05 29 29 or 07 84 13 73 07.

L’événement Montigny Fête de la musique et soirée Moulade Montigny-en-Arrouaise a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois