Montigny Fête de la musique et soirée Moulade Montigny-en-Arrouaise samedi 20 juin 2026.

Montigny-en-Arrouaise

Montigny Fête de la musique et soirée Moulade

Montigny-en-Arrouaise Aisne

Tarif : 11 – 11 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Montigny loisirs vous invite à participer à la fête de la musique ainsi qu’à la soirée moulade qui auront lieu le 20 juin !

Concert à partir de 17h30 et repas à partir de 19h.

Tarifs

– 15€ apéritif moules frites dessert

– 11€ apéritif 2 merguez (ou deux saucisses) frites dessert

Sur réservation au 06 40 05 29 29 ou 07 84 13 73 07.

Montigny loisirs vous invite à participer à la fête de la musique ainsi qu’à la soirée moulade qui auront lieu le 20 juin !

Concert à partir de 17h30 et repas à partir de 19h.

Tarifs

– 15€ apéritif moules frites dessert

– 11€ apéritif 2 merguez (ou deux saucisses) frites dessert

Sur réservation au 06 40 05 29 29 ou 07 84 13 73 07. .

Montigny-en-Arrouaise 02110 Aisne Hauts-de-France +33 6 40 05 29 29

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English :

Montigny Loisirs invites you to join in the Music Festival and the Moulade Evening, both taking place on June 20!

The concert starts at 5:30 p.m., and dinner begins at 7:00 p.m.

Prices:

– 15? aperitif mussels fries dessert

– 11? aperitif 2 merguez (or two sausages) fries dessert

Reservations required at 06 40 05 29 29 or 07 84 13 73 07.

L’événement Montigny Fête de la musique et soirée Moulade Montigny-en-Arrouaise a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois