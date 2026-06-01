Montigny Fête de la musique et soirée Moulade Montigny-en-Arrouaise
Montigny Fête de la musique et soirée Moulade Montigny-en-Arrouaise samedi 20 juin 2026.
Montigny-en-Arrouaise
Montigny Fête de la musique et soirée Moulade
Montigny-en-Arrouaise Aisne
Tarif : 11 – 11 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Montigny loisirs vous invite à participer à la fête de la musique ainsi qu’à la soirée moulade qui auront lieu le 20 juin !
Concert à partir de 17h30 et repas à partir de 19h.
Tarifs
– 15€ apéritif moules frites dessert
– 11€ apéritif 2 merguez (ou deux saucisses) frites dessert
Sur réservation au 06 40 05 29 29 ou 07 84 13 73 07.
Montigny loisirs vous invite à participer à la fête de la musique ainsi qu’à la soirée moulade qui auront lieu le 20 juin !
Concert à partir de 17h30 et repas à partir de 19h.
Tarifs
– 15€ apéritif moules frites dessert
– 11€ apéritif 2 merguez (ou deux saucisses) frites dessert
Sur réservation au 06 40 05 29 29 ou 07 84 13 73 07. .
Montigny-en-Arrouaise 02110 Aisne Hauts-de-France +33 6 40 05 29 29
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English :
Montigny Loisirs invites you to join in the Music Festival and the Moulade Evening, both taking place on June 20!
The concert starts at 5:30 p.m., and dinner begins at 7:00 p.m.
Prices:
– 15? aperitif mussels fries dessert
– 11? aperitif 2 merguez (or two sausages) fries dessert
Reservations required at 06 40 05 29 29 or 07 84 13 73 07.
L’événement Montigny Fête de la musique et soirée Moulade Montigny-en-Arrouaise a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois