Montilly Sports Nature Festival Montilly-sur-Noireau

Montilly Sports Nature Festival

Champ de foire Montilly-sur-Noireau Orne

Le Montilly Sports Nature Festival est l’événement sportif et caritatif leader sur le territoire de Flers Agglo en proposant un programme de 9 disciplines Nature ouvertes à toutes et tous dans une vision loisir, santé et compétition !

Organisé les 10 et 11 novembre de chaque année le MSNF vient en soutien à 3 associations fils rouge Solidarité Bocage, Rêves de bouchons 61 et Les Dotis de Flers.

Au travers de Randos pédestres, vtt, marche nordique loisir, canicross, marche nordique chronométrée, canirando, Nature trail Claude Roussin , le NRJ nocturne trail ou le célèbre Cross international ce ne sont pas moins de 16 départements et nations représentées.

Privilégiant le confort et l’accueil des participants le site du champ de foire permet le stationnement au pied du site et de nombreux espaces de convivialité sont aménagés afin de permettre à chacun de profiter d’un moment de sport nature festif et populaire présence de parrains olympiques, invités sportifs ! .

Champ de foire Montilly-sur-Noireau 61100 Orne Normandie +33 6 10 66 38 24 montillyloisirevasio@free.fr

