Monti’Marché d’été – Montivilliers, 6 juin 2025 17:00, Montivilliers.

Seine-Maritime

Début : 2025-06-06 17:00:00

fin : 2025-08-29 22:00:00

2025-06-06

2025-06-20

2025-06-27

2025-07-04

2025-07-18

2025-08-01

2025-08-29

Les Monti’Marchés d’Eté reviennent pour une 6e édition !

Les Monti’Marchés d’Été accueilleront de nombreux exposants, parmi lesquels des artisans-créateurs, des producteurs locaux, des associations et une sélection de foodtrucks, proposant une variété de produits et de créations.

Les marchés nocturnes auront lieu, comme l’an passé, dans le centre-ville de Montivilliers, autour des Hallettes (Rue Léon Gambetta, Place du Docteur Chevallier, avec les rues Henry Lemonnier, et René Coty).

Place François Mitterrand

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 28 15

English : Monti’Marché d’été

The Monti’Marchés d’Eté are back for a 6th edition!

The Monti’Marchés d’Été will welcome a host of exhibitors, including craftspeople, local producers, associations and a selection of foodtrucks, offering a variety of products and creations.

Like last year, the evening markets will take place in Montivilliers town center, around Les Hallettes (Rue Léon Gambetta, Place du Docteur Chevallier, with Rue Henry Lemonnier and Rue René Coty).

German :

Die Monti’Marchés d’Eté kehren für eine 6. Ausgabe zurück!

Auf den Monti?Marchés d?Été werden zahlreiche Aussteller vertreten sein, darunter Kunsthandwerker, lokale Produzenten, Vereine und eine Auswahl an Foodtrucks, die eine Vielfalt an Produkten und Kreationen anbieten.

Die Nachtmärkte finden wie im letzten Jahr im Stadtzentrum von Montivilliers rund um Les Hallettes (Rue Léon Gambetta, Place du Docteur Chevallier, mit den Straßen Henry Lemonnier und René Coty) statt.

Italiano :

I Monti’Marchés d’Eté tornano per la sesta edizione!

I Monti’Marchés d’Été accoglieranno una serie di espositori, tra cui artigiani, produttori locali, associazioni e una selezione di foodtruck che offriranno una varietà di prodotti e creazioni.

Come l’anno scorso, i mercati serali si svolgeranno nel centro di Montivilliers, intorno a Les Hallettes (Rue Léon Gambetta, Place du Docteur Chevallier, Rue Henry Lemonnier e Rue René Coty).

Espanol :

¡Vuelven los Monti’Marchés d’Eté en su 6ª edición!

Los Monti’Marchés d’Été acogerán a numerosos expositores: artesanos, productores locales, asociaciones y una selección de foodtrucks que ofrecerán una gran variedad de productos y creaciones.

Al igual que el año pasado, los mercados nocturnos tendrán lugar en el centro de Montivilliers, en torno a Les Hallettes (rue Léon Gambetta, Place du Docteur Chevallier, con rue Henry Lemonnier y rue René Coty).

