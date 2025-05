Monti’Street – Montivilliers, 17 mai 2025 12:00, Montivilliers.

Seine-Maritime

Monti’Street Avenue Jean Prévost Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2025-05-17 12:00:00

fin : 2025-05-17 20:00:00

2025-05-17

Venez fêter les deux ans du skatepark !

À l’occasion des deux ans de la rénovation de son skatepark, la Ville de Montivilliers, en partenariat avec l’association Plug in et le graffeur Sire , organise une grande journée événement le samedi 17 mai 2025 !

Au programme de 12h à 20h:

– Compétition de skate et de trottinette amateurs et pros | de 14h15 à 17h30

– Inauguration du mur d’expression

– Graffiti jam avec Sire, Keza, Kesta, Neos, Pares, Anote, Jolek, Aské, Hutchinson, Aky, Amor, Jeko, Elcuervo, Otantic, Deaz, Otib, Stikos, Royak, Bside

– DJ set

– Buvette/restauration

– La compétition de skate ou de trottinette amateur est ouverte à toutes et tous à partir de 12 ans (inscription obligatoire).

Avenue Jean Prévost

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 28 15 contact@ville-montivilliers.fr

English : Monti’Street

Come and celebrate the skatepark’s second birthday!

To mark the two-year anniversary of the skatepark?s renovation, the town of Montivilliers, in partnership with the Plug in association and graffiti artist Sire , is organizing a major event on Saturday, May 17, 2025!

On the program from 12pm to 8pm:

– Amateur and professional skateboard and scooter competitions | 2.15pm to 5.30pm

– Inauguration of the expression wall

– Graffiti jam with Sire, Keza, Kesta, Neos, Pares, Anote, Jolek, Aské, Hutchinson, Aky, Amor, Jeko, Elcuervo, Otantic, Deaz, Otib, Stikos, Royak, Bside

– DJ set

– Refreshments

– The amateur skateboard or scooter competition is open to everyone aged 12 and over (registration required).

German :

Feiern Sie mit uns den zweijährigen Geburtstag des Skateparks!

Anlässlich des zweijährigen Jubiläums der Renovierung des Skateparks organisiert die Stadt Montivilliers in Zusammenarbeit mit dem Verein Plug in und dem Graffiti-Künstler Sire am Samstag, den 17. Mai 2025, einen großen Eventtag!

Auf dem Programm stehen von 12 bis 20 Uhr:

– Skateboard- und Scooter-Wettbewerb für Amateure und Profis | von 14.15 bis 17.30 Uhr

– Einweihung der Wand des Ausdrucks

– Graffiti Jam mit Sire, Keza, Kesta, Neos, Pares, Anote, Jolek, Aské, Hutchinson, Aky, Amor, Jeko, Elcuervo, Otantic, Deaz, Otib, Stikos, Royak, Bside

– DJ-Set

– Getränkestand/Verpflegung

– Der Amateur-Skate- oder Rollerwettbewerb ist für alle ab 12 Jahren offen (Anmeldung erforderlich).

Italiano :

Venite a festeggiare il secondo compleanno dello skatepark!

In occasione dei due anni di ristrutturazione dello skatepark, la città di Montivilliers, in collaborazione con l’associazione Plug in e l’artista di graffiti Sire, organizza un grande evento sabato 17 maggio 2025!

In programma dalle 12.00 alle 20.00:

– Gare amatoriali e professionali di skateboard e monopattini | 14.15-17.30

– Inaugurazione del muro dell’espressione

– Graffiti jam con Sire, Keza, Kesta, Neos, Pares, Anote, Jolek, Aské, Hutchinson, Aky, Amor, Jeko, Elcuervo, Otantic, Deaz, Otib, Stikos, Royak, Bside

– DJ set

– Rinfreschi e spuntini

– La gara amatoriale di skateboard o monopattino è aperta a tutti coloro che hanno compiuto 12 anni (è richiesta l’iscrizione).

Espanol :

¡Ven a celebrar el segundo cumpleaños del skatepark!

Con motivo del segundo aniversario de la renovación de su skatepark, la ciudad de Montivilliers, en colaboración con la asociación Plug in y el grafitero Sire , organiza un gran evento el sábado 17 de mayo de 2025

En el programa, de 12h a 20h:

– Competiciones amateurs y profesionales de monopatín y patinete | de 14.15 a 17.30 h

– Inauguración del muro de expresión

– Jam de graffiti con Sire, Keza, Kesta, Neos, Pares, Anote, Jolek, Aské, Hutchinson, Aky, Amor, Jeko, Elcuervo, Otantic, Deaz, Otib, Stikos, Royak, Bside

– DJ set

– Refrescos y aperitivos

– La competición amateur de monopatín o patinete está abierta a todos los mayores de 12 años (inscripción obligatoria).

