Montlu Comedy Festival 2026 Galas Théâtre Municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Théâtre Municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-25
2026-04-24
Après la soirée d’ouverture, voici les deux dates des galas du Montlu Comedy Festival !
7 artistes exceptionnels pour chaque soirée de gala !
2h de rires sans interruptions, une expérience qui ne vous laissera pas indifférents !
Théâtre Municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
After the opening night, here are the two dates for the Montlu Comedy Festival galas!
7 exceptional artists for each gala evening!
2 hours of uninterrupted laughter, an experience that won’t leave you indifferent!
