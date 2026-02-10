Montlu Comedy Festival 2026 Galas Théâtre Municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Montlu Comedy Festival 2026 Galas

Théâtre Municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-24

Après la soirée d’ouverture, voici les deux dates des galas du Montlu Comedy Festival !

7 artistes exceptionnels pour chaque soirée de gala !

2h de rires sans interruptions, une expérience qui ne vous laissera pas indifférents !

English :

After the opening night, here are the two dates for the Montlu Comedy Festival galas!

7 exceptional artists for each gala evening!

2 hours of uninterrupted laughter, an experience that won’t leave you indifferent!

