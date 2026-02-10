Montlu Comedy Festival 2026 Soirée d’ouverture 18 avenue de Fontbouillant Montluçon

Montlu Comedy Festival 2026 Soirée d’ouverture

18 avenue de Fontbouillant 109 L’embarcadère Montluçon Allier

Début : 2026-04-23 19:00:00

fin : 2026-04-23

2026-04-23

Soirée d’ouverture du Montlu Comedy Festival !

La promesse d’une soirée festive et musicale avec l’incroyable Didier Super !

Accompagné de son groupe de rock et de ses chanteuses, cette soirée lancera les festivités de la plus belle des manières !

English :

Opening night of the Montlu Comedy Festival!

The promise of a festive, musical evening with the incredible Didier Super!

Accompanied by his rock band and his female singers, this evening will kick off the festivities in the best possible way!

