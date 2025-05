Montlurando au fil de l’eau – Parc des Ilets Montluçon, 1 juin 2025 08:00, Montluçon.

Allier

Montlurando au fil de l’eau Parc des Ilets Inscription salle C26 Parc des Ilets Montluçon Allier

Tarif : 3 – 3 – 7 EUR

Début : 2025-06-01 08:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-06-01

Randonnée à Montluçon et les gorges du Cher

Marchez, savourez et admirez…

La section randonnée du club Amitié et Nature renouvelle sa randonnée Montlu Rando au fil de l’eau vers la vallée du Cher.

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes randoaminat03@gmail.com

English :

Hiking in Montluçon and the Cher gorges

Walk, enjoy and admire?

The hiking section of the Amitié et Nature club is renewing its « Montlu Rando au fil de l’eau » hike to the Cher valley.

German :

Wandern in Montluçon und der Cher-Schlucht

Wandern, genießen und bewundern?

Die Wanderabteilung des Clubs Amitié et Nature veranstaltet erneut die Wanderung « Montlu Rando au fil de l’eau » (Montlu-Wanderung entlang des Wassers) zum Cher-Tal.

Italiano :

Passeggiate a Montluçon e nelle gole dello Cher

Camminare, divertirsi e ammirare?

La sezione escursionismo del club Amitié et Nature ripropone l’escursione « Montlu Rando au fil de l’eau » nella valle dello Cher.

Espanol :

Senderismo en Montluçon y las gargantas del Cher

Caminar, disfrutar y admirar..

La sección de senderismo del club Amitié et Nature repite su excursión « Montlu Rando au fil de l’eau » hasta el valle del Cher.

L’événement Montlurando au fil de l’eau Montluçon a été mis à jour le 2025-05-14 par Montluçon Tourisme