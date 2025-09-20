Montmartre à Villemur : à la découverte de la commune et de son architecture Village de Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

️ Montmartre à Villemur

Pour les Journées Européennes du Patrimoine consacrées au patrimoine architectural, partez à la découverte des lieux emblématiques de la commune.

Samedi 20 septembre, flânez dans Villemur et déambulez à la rencontre de son patrimoine et de ses artistes.

Découvrez la Tour de Défense, les Greniers du Roy, les Bains-Douches, l’Usine Brusson, le Jardin Public, l’Église Saint-Michel, la Mairie, les berges du Tarn et bien d’autres lieux encore.

Cet événement est aussi l’occasion de rencontrer les artistes, de les observer en pleine création, capturant l’inspiration du lieu, et d’échanger avec eux… comme à Montmartre ! Un plan est disponible sur le site internet pour accompagner la visite.

Cette 3ᵉ édition vous permettra de découvrir diverses disciplines artistiques, d’apprécier le talent des artistes locaux et peut-être même d’inspirer de nouvelles vocations.

Avant de quitter Villemur, poursuivez votre parcours en montant jusqu’au point de vue du Square Pierre de la Voie (ancien emplacement du château de Villemur) pour admirer l’architecture de la cité.

ℹ️ Information pratique : la plupart des lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Village de Villemur-sur-Tarn 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie 05 61 37 61 20 https://www.mairie-villemur-sur-tarn.fr/ Villemur-sur-Tarn est une cité millénaire dont les premières traces d’occupation humaine remontent au Paléolithique. Elle est traversée par la rivière Tarn. Bien qu’entourée autrefois de remparts, la ville ne conserve aujourd’hui de son époque médiévale que la Tour de Défense (XIIe et XIVe siècles), classée au titre des Monuments historiques, qui trône fièrement au cœur du centre historique et accueille les visiteurs.

Parmi les autres monuments emblématiques de la commune, Les Greniers du Roy, datant du XVIIe siècle et inscrits au titre des Monuments historiques, sont l’œuvre du Duc de Lesdiguières, Vicomte de Villemur, qui les avait achetés à Henri de Navarre. Au XIXème et XXème siècles, la famille Brusson y a installé son usine de pâtes alimentaires, biscottes et pain de mie, contribuant ainsi à la prospérité de la ville pendant de nombreuses décennies.

Parmi les autres bâtiments dignes d’intérêt figurent les Bains-Douches, une ancienne piscine de style Art déco réhabilitée en salle d’exposition, ainsi que l’église St Michel datant du XIXe siècle. Cette église abrite les peintures du peintre Toulousain Bernard Bénezet, ajoutant une touche artistique à l’histoire de Villemur-sur-Tarn. Bus.

