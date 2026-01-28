Montmartre bohème – visite guidée insolite
Montmartre bohème – visite guidée insolite dimanche 26 avril 2026.
Bien entendu, nous ferons une halte au Moulin Rouge, temple du french cancan, et véritable symbole de la vie nocturne, encore aujourd’hui. Nous remonterons peu à peu les ruelles pavées, pour découvrir notamment un café que le cinéma a rendu très célèbre, arpenterons la rue des Abbesses jusqu’à une cité d’artistes, ferons un détour champêtre par les vignes, pour atteindre le sommet : le Sacré Cœur, fascinante basilique surplombant Paris, nous offrant un panorama mémorable. Il sera bien sûr question des artistes qui y ont élu domicile dès le XIXe siècle : Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Degas et ses modèles danseuses…
Un voyage dépaysant dans la vie bohème montmartroise.
Montmartre, petit village dans la ville, nous livre ses secrets les plus intimes à travers son Histoire. Nous partirons du bas de la butte, où nous revivrons les folles nuits qu’offraient les cabarets.
Le dimanche 26 avril 2026
de 14h30 à 16h00
payant
18€/per
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-26T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T14:30:00+02:00_2026-04-26T16:00:00+02:00
https://www.sous-les-paves.com/produit/montmartre-boheme-visite/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr