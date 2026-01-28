Montmartre bohème – visite guidée insolite

Bien entendu, nous ferons une halte au Moulin Rouge, temple du french cancan, et véritable symbole de la vie nocturne, encore aujourd’hui. Nous remonterons peu à peu les ruelles pavées, pour découvrir notamment un café que le cinéma a rendu très célèbre, arpenterons la rue des Abbesses jusqu’à une cité d’artistes, ferons un détour champêtre par les vignes, pour atteindre le sommet : le Sacré Cœur, fascinante basilique surplombant Paris, nous offrant un panorama mémorable. Il sera bien sûr question des artistes qui y ont élu domicile dès le XIXe siècle : Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Degas et ses modèles danseuses…

Un voyage dépaysant dans la vie bohème montmartroise.

Montmartre, petit village dans la ville, nous livre ses secrets les plus intimes à travers son Histoire. Nous partirons du bas de la butte, où nous revivrons les folles nuits qu’offraient les cabarets.

Le dimanche 26 avril 2026

de 14h30 à 16h00

payant

18€/per

Public jeunes et adultes.

