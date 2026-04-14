Montmélian, secrets de ruelles, Musée de la vigne et du vin de Savoie, Montmélian

Montmélian, secrets de ruelles Dimanche 28 juin, 10h00 Musée de la vigne et du vin de Savoie Savoie

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T11:30:00+02:00

Au pied de son ancienne forteresse, Montmélian conserve un centre ancien au tracé médiéval, fait de ruelles étroites, de passages couverts et de cours intérieures insoupçonnées.

À l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays, cette visite vous invite à emprunter les détours de la vieille ville pour en révéler les éléments insolites ou méconnus : « pas de moineau », anneaux d’anciennes caves, linteaux dissimulant les échoppes d’autrefois, enseignes figuratives ou détails de pierres chargées d’histoire.

Une promenade patrimoniale sensible, le nez en l’air et au ras du sol, pour redécouvrir Montmélian autrement, à travers ces secrets discrets qui racontent la vie d’une cité commerçante et fortifiée pendant des siècles.

Musée de la vigne et du vin de Savoie 46 rue Docteur Veyrat 73800 Montmélian Montmélian 73800 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://montmelian.com/visite-de-montmelian »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 79 84 42 23 »}]

Ruelles étroites, passages couverts et détails oubliés : partez à la découverte du patrimoine insolite du centre ancien de Montmélian.

Service patrimoine-musée – Ville de Montmélian