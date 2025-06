Montmercredy Grand jeu « Chasse au Trésor » Citadelle Montmédy 9 juillet 2025 14:00

Arpentez les remparts et la Citadelle à la recherche du trésor de Louis XVI, qui, selon la légende, serait enterré quelque part dans la forteresse…

Animation jeune public. À partir de 6 ans.

Réservations via les réseaux sociaux, par téléphone et par mail.

English :

Explore the ramparts and the Citadelle in search of Louis XVI’s treasure, which legend has it is buried somewhere in the fortress…

Activities for young audiences. Ages 6 and up.

Reservations via social networks, by phone or e-mail.

Free

German :

Durchstreifen Sie die Festungsmauern und die Zitadelle auf der Suche nach dem Schatz von Ludwig XVI, der der Legende nach irgendwo in der Festung vergraben sein soll…

Animation für junges Publikum. Ab 6 Jahren.

Reservierungen über soziale Netzwerke, telefonisch oder per E-Mail.

Kostenlos

Italiano :

Percorrete i bastioni e la Citadelle alla ricerca del tesoro di Luigi XVI che, secondo la leggenda, è sepolto da qualche parte nella fortezza…

Attività per il pubblico giovane. A partire dai 6 anni.

Prenotazioni tramite i social network, per telefono o per e-mail.

Gratuito

Espanol :

Recorra las murallas y la Ciudadela en busca del tesoro de Luis XVI que, según la leyenda, está enterrado en algún lugar de la fortaleza…

Actividades para público infantil. A partir de 6 años.

Reservas a través de las redes sociales, por teléfono o por correo electrónico.

Gratis

L’événement Montmercredy Grand jeu « Chasse au Trésor » Montmédy a été mis à jour le 2025-06-19 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY