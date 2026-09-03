Montmercredy peindre avec la musique : Avec JP musique Citadelle Montmédy
mercredi 21 octobre 2026 · Citadelle · Montmédy
Informations pratiques
Montmédy
Montmercredy peindre avec la musique : Avec JP musique
Citadelle 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21 16:00:00
Date(s) :
2026-10-21
A travers 4 activités pour stimuler le rythme, le mouvement, le chant et l’écriture, les enfants découvriront la peinture de Jules Bastien-Lepage.Enfants
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Citadelle 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 3 29 80 15 90 tourisme@ardennemeuse.fr
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English :
Through four activities designed to encourage rhythm, movement, singing, and writing, the children will discover the paintings of Jules Bastien-Lepage.
L’événement Montmercredy peindre avec la musique : Avec JP musique Montmédy a été mis à jour le 2026-09-03 par ARDENNE-MEUSE
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