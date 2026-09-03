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Montmercredy peindre avec la musique : Avec JP musique Citadelle Montmédy

mercredi 21 octobre 2026 · Citadelle · Montmédy

Montmercredy peindre avec la musique : Avec JP musique Citadelle Montmédy

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Citadelle
Adresse
2 Rue de l'Hôtel de Ville
Ville
55600 Montmédy
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Montmédy

Montmercredy peindre avec la musique : Avec JP musique

Citadelle 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :
2026-10-21

A travers 4 activités pour stimuler le rythme, le mouvement, le chant et l’écriture, les enfants découvriront la peinture de Jules Bastien-Lepage.Enfants
0  .

Citadelle 2 Rue de l’Hôtel de Ville Montmédy 55600 Meuse Grand Est +33 3 29 80 15 90  tourisme@ardennemeuse.fr

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English :

Through four activities designed to encourage rhythm, movement, singing, and writing, the children will discover the paintings of Jules Bastien-Lepage.

L’événement Montmercredy peindre avec la musique : Avec JP musique Montmédy a été mis à jour le 2026-09-03 par ARDENNE-MEUSE

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