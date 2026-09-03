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AGENDA · Montmerle-sur-Saône

Montmerle fait son show Karaoké Live Restaurant le Kordialement Montmerle-sur-Saône

vendredi 9 octobre 2026 · Restaurant le Kordialement · Montmerle-sur-Saône

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Restaurant le Kordialement
Adresse
9 rue de Lyon
Ville
01090 Montmerle-sur-Saône
Département
Ain
Tarif

Montmerle-sur-Saône

Montmerle fait son show Karaoké Live

Restaurant le Kordialement 9 rue de Lyon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Découvrez le Karaoké Live à Montmerle-sur-Saône ! Un rendez-vous festif à ne pas manquer.
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Restaurant le Kordialement 9 rue de Lyon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 37 22 63  stephanie.dargot2511@gmail.com

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English :

Discover Live Karaoke in Montmerle-sur-Saône! A festive event you won’t want to miss.

L’événement Montmerle fait son show Karaoké Live Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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